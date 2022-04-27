"Бросают, как пушечное мясо в мясорубку": глава Луганской области рассказал, что делают оккупанты с "мобилизованными" местными

"Бросают, как пушечное мясо в мясорубку": глава Луганской области рассказал, что делают оккупанты с "мобилизованными" местными

Российские военные согнали на Донбасс много техники и личного состава для наступления. Среди мобилизованных оккупантами – местные мужчины, которых хватают прямо на улицах и используют для разведки военной ситуации боем, во время чего люди гибнут.

Зафиксированы случаи, когда из-за отказа воевать на стороне России жителей оккупированных территорий Луганской области расстреливали.

Об этом рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью Наташе Влащенко.

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"Среди мобилизованных россиянами во вторую волну – мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Оккупанты используют их для разведки военной ситуации боем, во время чего они погибают. Они (российские войска – ред.) бросают только-что мобилизованных, чтобы прощупать слабые места", – рассказал Гайдай.

"На Луганщине просто не осталось мужчин вообще. Это не преувеличение, когда говорят, что их хватают на улицах, одевают военную форму и бросают воевать. Это так и есть. Судьба этих "вояк" — печальная", — добавил глава области.

Несмотря на отказ воевать на стороне российских оккупантов, есть и такие мужчины, которые соглашаются, чем тоже подписывают себе смертный приговор. Их ведь бросают в бой, как пушечное мясо.

"Их бросают, как пушечное мясо в мясорубку. Если у них планы сдаться в плен, им это трудно сделать, потому что сзади стоят заградительные отряды. Впереди – наши ребята, которые не знают, с какими намерениями идет к ним человек. Если их разбили, то наши ребята могут унести раненых, считайте, случайно их к себе затащить. Только так они могут спасти себе жизнь", – пояснил Гайдай.

Напомним, российские оккупанты на захваченных территориях Запорожской области тоже проводят принудительную мобилизацию.

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