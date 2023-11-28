Бросают на произвол судьбы: оккупант жалуется на большие потери и халатное отношение командования (перехват)

Оккупант жалуется, что по их позициям очень часто стали "х**рыть".

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.

На этот раз захватчик из Бахмутского направления позвонил своему другу, очевидно, тоже военному РФ, и рассказал о низком морально-психологическом состоянии в своем подразделении.

Оккупант жаловался товарищу большие потери в своих подразделениях, слабую защищенность позиций и халатное отношение командования к подчиненным.

"ФСБ вычислило, что на наш объект подготовлено было нападение, там диверсионка";

"Что то частенько начали п**дец х*ярит";

"Гражданские вообще то жалуются на нас";

"Мобилизованная арава... Те, кто в отпуск и на произвол судбьы вроде бросают. Ну сами добирайтесь, как хотите".

Також росіянин зізнається, що дуже злякався, коли поруч з ним були "прильоти".

Бросают на произвол: оккупант жалуется на большие потери (перехват)

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и наверняка перестреляют друг друга.

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