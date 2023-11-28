Бросают на произвол судьбы: оккупант жалуется на большие потери и халатное отношение командования (перехват)

Оккупант жалуется, что по их позициям очень часто стали "х**рыть".
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.
На этот раз захватчик из Бахмутского направления позвонил своему другу, очевидно, тоже военному РФ, и рассказал о низком морально-психологическом состоянии в своем подразделении.
Оккупант жаловался товарищу большие потери в своих подразделениях, слабую защищенность позиций и халатное отношение командования к подчиненным.
- "ФСБ вычислило, что на наш объект подготовлено было нападение, там диверсионка";
- "Что то частенько начали п**дец х*ярит";
- "Гражданские вообще то жалуются на нас";
- "Мобилизованная арава... Те, кто в отпуск и на произвол судбьы вроде бросают. Ну сами добирайтесь, как хотите".
- Також росіянин зізнається, що дуже злякався, коли поруч з ним були "прильоти".
Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.
Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и наверняка перестреляют друг друга.
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