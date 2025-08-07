Бросают на штурм даже раненых: какая ситуация на Покровском направлении

ВСУ на фронте / © Associated Press

На Покровском направлении русские войска не прекращают попыток штурмов, пытаясь просочиться в глубь украинской обороны и закрепиться.

Об этом сообщила начальник отделения коммуникаций 117 отдельной механизированной бригады Юлии Степанюкв эфире «Киев24».

По ее словам, эти попытки неэффективны — никакого продвижения у врага нет.

«Речь идет о штурмах по два-три, до пяти человек. Есть у них одиночный успех закрепления, но позже оказываются все равно и уничтожается этот противник. Поэтому продвижения абсолютно нет», — заявила она.

По ее словам, тактика армии РФ изменилась — в частности, уменьшилось количество механизированных штурмов, поскольку у россиян почти не осталось техники. Враг продолжает посылать в бой даже раненых солдат.

«Это люди, которые передвигаются и на костылях. Поэтому либо у них действительно не хватает личного состава, либо идет какая-то перегруппировка», — отметила представительница бригады.

Напомним, военное руководство страны-агрессорки РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск Донецкой области до 1 сентября.

По сообщению 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск противник не прекращает попыток захватить Покровск. Вражеские беспилотники разбрасывали листовки среди местных жителей с призывами сдавать позиции ВСУ и встречать «освободителей».