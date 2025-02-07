"Бросают позиции или отказываются идти в окопы": комбат сообщил о нехватке людей и проблеме с качеством мобилизованных

Украине не хватает людей, чтобы укомплектовать окопы на линии фронта в Донецкой области, а качество подкреплений стало проблемой. Однако у ВСУ достаточно беспилотников, на которые Украина полагается, чтобы компенсировать нехватку пехоты.

Война превратилась в соревнования между российской пехотой и украинскими БПЛА. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Когда российские солдаты продвигаются к украинским позициям, на них устремляются взрывоопасные беспилотники, а большие дроны сбрасывают бомбы. Таким образом пехота открывает огонь только тогда, когда случайному российскому солдату удается проскочить мимо беспилотных летательных аппаратов.

Кое-где БПлА могут защитить линию фронта самостоятельно

Таким образом, в некоторых сельских районах украинские пилоты беспилотников практически могут защитить линию фронта самостоятельно.

Командир батальона, старший лейтенант с псевдонимом "Мунин" рассказал, что увеличение количества беспилотников позволило его батальону снять давление с пехоты.

Так, если год назад они могли запустить 15 FPV-беспилотников в сложный день, то сейчас они могут посылать по меньшей мере 60 в обычный день. Кроме того, многие БПлА теперь оснащены тепловизионными камерами, позволяющими легко обнаруживать российские атаки в ночное время.

Однако, по словам "Мунина", у россиян есть неограниченные человеческие ресурсы, и они продолжают посылать людей вперед небольшими группами, которым легче проскочить мимо беспилотников.

Кроме того, иногда российские РЭБы сбивают украинские БПлА. В дождливые или туманные дни большинство беспилотников не могут летать, что дает российским войскам возможность совершать более масштабные наступления с помощью бронетехники. Когда весной листья снова покроют деревья, российскую пехоту будет также сложнее обнаружить с помощью дронов.

У россиян тоже есть армия дронов

При этом у россиян тоже есть своя армия беспилотников. Так, медик, работающий в районе Покровска, говорит, что около 70% украинских потерь в этом районе приходятся на удары дронов.

На открытой местности беспилотникам относительно легко обнаружить российских пехотинцев, пытающихся продвинуться вперед. Но в городах и селах вокруг Покровска, где больше построек, где россияне могут укрыться от беспилотников, пехота незаменима.

В то же время военные отмечают, что беспилотники не могут заменить людей. Они могут сорвать атаку противника, но не остановить его полностью, рассказал изданию командир батальона. В то же время без поддержки беспилотников, по его словам, ситуация была бы ужасающей.

Численность россиян значительно превосходит украинцев

Сейчас численность россиян превосходит украинцев на фронте примерно 10 к 1, говорят бойцы. Но растущие запасы беспилотников, а также небольшой приток новых солдат позволяют продолжать борьбу с наступлением россиян.

По словам командира одной из бригад, на каждого раненого или убитого украинского солдата россияне несут по меньшей мере семь потерь, но он добавил, что Киеву понадобится в 10 раз больше войск, чтобы полностью остановить армию РФ.

Качество подкреплений стало проблемой

Командиры в окрестностях Покровска говорят, что качество подкреплений тоже стало проблемой: большинство прибывших – недавние призывники в возрасте 40-50 лет, у которых нет мотивации воевать.

По их словам, некоторые бросают позиции или отказываются идти в окопы первой линии. Еще один командир бригады рассказал, что 30 человек такого качества, как в начале войны, были бы более эффективны, чем 100 человек, которые у него есть сейчас.

Напомним, ВСУ приступили к новой серии механизированных штурмов и продвинулись на Курщине. В то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.

Читайте также: