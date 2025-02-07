"Бросают позиции или отказываются идти в окопы": комбат сообщил о нехватке людей и проблеме с качеством мобилизованных

Численность россиян превосходит украинцев на фронте примерно 10-1.
Украине не хватает людей, чтобы укомплектовать окопы на линии фронта в Донецкой области, а качество подкреплений стало проблемой. Однако у ВСУ достаточно беспилотников, на которые Украина полагается, чтобы компенсировать нехватку пехоты.
Война превратилась в соревнования между российской пехотой и украинскими БПЛА. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Когда российские солдаты продвигаются к украинским позициям, на них устремляются взрывоопасные беспилотники, а большие дроны сбрасывают бомбы. Таким образом пехота открывает огонь только тогда, когда случайному российскому солдату удается проскочить мимо беспилотных летательных аппаратов.
Кое-где БПлА могут защитить линию фронта самостоятельно
Таким образом, в некоторых сельских районах украинские пилоты беспилотников практически могут защитить линию фронта самостоятельно.
Командир батальона, старший лейтенант с псевдонимом "Мунин" рассказал, что увеличение количества беспилотников позволило его батальону снять давление с пехоты.
Так, если год назад они могли запустить 15 FPV-беспилотников в сложный день, то сейчас они могут посылать по меньшей мере 60 в обычный день. Кроме того, многие БПлА теперь оснащены тепловизионными камерами, позволяющими легко обнаруживать российские атаки в ночное время.
Однако, по словам "Мунина", у россиян есть неограниченные человеческие ресурсы, и они продолжают посылать людей вперед небольшими группами, которым легче проскочить мимо беспилотников.
Кроме того, иногда российские РЭБы сбивают украинские БПлА. В дождливые или туманные дни большинство беспилотников не могут летать, что дает российским войскам возможность совершать более масштабные наступления с помощью бронетехники. Когда весной листья снова покроют деревья, российскую пехоту будет также сложнее обнаружить с помощью дронов.
У россиян тоже есть армия дронов
При этом у россиян тоже есть своя армия беспилотников. Так, медик, работающий в районе Покровска, говорит, что около 70% украинских потерь в этом районе приходятся на удары дронов.
На открытой местности беспилотникам относительно легко обнаружить российских пехотинцев, пытающихся продвинуться вперед. Но в городах и селах вокруг Покровска, где больше построек, где россияне могут укрыться от беспилотников, пехота незаменима.
В то же время военные отмечают, что беспилотники не могут заменить людей. Они могут сорвать атаку противника, но не остановить его полностью, рассказал изданию командир батальона. В то же время без поддержки беспилотников, по его словам, ситуация была бы ужасающей.
Численность россиян значительно превосходит украинцев
Сейчас численность россиян превосходит украинцев на фронте примерно 10 к 1, говорят бойцы. Но растущие запасы беспилотников, а также небольшой приток новых солдат позволяют продолжать борьбу с наступлением россиян.
По словам командира одной из бригад, на каждого раненого или убитого украинского солдата россияне несут по меньшей мере семь потерь, но он добавил, что Киеву понадобится в 10 раз больше войск, чтобы полностью остановить армию РФ.
Качество подкреплений стало проблемой
Командиры в окрестностях Покровска говорят, что качество подкреплений тоже стало проблемой: большинство прибывших – недавние призывники в возрасте 40-50 лет, у которых нет мотивации воевать.
По их словам, некоторые бросают позиции или отказываются идти в окопы первой линии. Еще один командир бригады рассказал, что 30 человек такого качества, как в начале войны, были бы более эффективны, чем 100 человек, которые у него есть сейчас.
Напомним, ВСУ приступили к новой серии механизированных штурмов и продвинулись на Курщине. В то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.
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