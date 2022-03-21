Бросают в бой, как пушечное мясо: украинские защитники взяли в плен мобилизованных из "ЛДНР" (фото)

Бросают в бой, как пушечное мясо: украинские защитники взяли в плен мобилизованных из "ЛДНР" (фото)

Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят жалко, отметили в ВСУ.

Украинские защитники взяли в плен мобилизованных из "ЛДНР". Их россияне бросают в бой, как пушечное мясо: в разной форме и плохой экипировке.

Также читайте Пограничники Черновицкого отряда за два дня обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин

Об этом сообщили в ВСУ.

"Украинские защитники во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – военных так называемых "ЛНР" и "ДНР", воюющих против Украины как союзники армии России. Одетые в разную форму и плохо экипированные пленники выглядят жалко, росармия использует этих мобилизованных "бойцов", по сути, как пушечное мясо", — говорится в сообщении.

Вот данные пленных, взятые из их документов:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Алексанровск, пос.Тепличное, ул.Виноградная, 17-А;

Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с. Строково Шахтаского района Донецкой области;

Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения с. Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г. Красный Луч Луганской области. Место жительства г. Красный Луч, пгт Софиевский, ул. Сдобновая, 1-А/6.

Читайте также: