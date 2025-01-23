Бросают в бой в первые недели: в СНБО рассказали, как в России пополняют свою армию

Минобороны РФ заставляет призывников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях против Украины. Очевидно, таким образом командование пытается создать больше штурмовых сил для поддержания нынешнего темпа наступательных операций.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Из-за снижения количества добровольцев-контрактников и роста их возрастной категории, а также потери в армии России сейчас продолжается активное поощрение срочников с 18 лет заключать контракты с последующей отправкой в зону боевых действий", — отметил он.

Фактически стоит задача перед командирами обеспечить переход молодых срочников на контракт.

"Таких бросают в бой в первые же недели после подписания контракта, но о столь быстром участии в боях не предупреждают, обещая только деньги. Российским матерям стоит задуматься над тем, как их психологически юными "отпрысками" латают дыры на фронте в так называемой СВО", – добавил Коваленко.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1340 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 825 320 военных.

Между тем, аналитики сообщили, что КНДР готовится отправить в РФ подкрепление. Больше об этом читайте в новости.

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