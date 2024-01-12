Бросил гранату и уже на фронт: Арахамия резко высказался о ненадлежащем обучении мобилизованных

В комитете Верховной рады, обсуждая новый законопроект о мобилизации, много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в эфире телемарафона.

"Мы встречались много с военными, они нас, в принципе, все политсилы, заверили, что мобилизацию надо проводить, нам нужно ее продолжать... Мы их услышали, потому что они аргументированно говорили, где им не хватает людей, каких именно людей", – отметил Арахамия.

"Мы очень много внимания уделили в этих дискуссиях повышению уровня обучения в учебных центрах", — добавил он.

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По словам лидера фракции, есть много историй, когда человека мобилизовали, он вроде бы научился, имеет уже пройденный курс. А потом на передовой оказывается, что они одну гранату бросили, постреляли два рожка и больше никаких навыков не имеют.

“Мы говорим, что таким образом мы больше не будем пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записано, что должен быть обязательный курс. Чтобы мы понимали, что обученные солдаты сохранят свою жизнь и будут защищать страну. А необученные солдаты – это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине”, – подчеркнул Арахамия.

Напомним, Верховная рада может принять законопроект о мобилизации — уже доработанный документ с предложениями нардепов — через несколько недель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Арахамия: Мобилизацию нужно делать! Она касается почти каждого дома!

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