В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что накануне российская армия пошла в наступление на Запорожском направлении. Украинские военные разгромили колонну врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 18 февраля.

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"Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. Уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 орков отправлено на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции. Распиарено наступление имени "Цезаря Куза" Запорожском направлении разбился, как и одноименный ВДК", — говорится в заявлении.

В украинском командовании добавили, что в наступлении враг задействовал 30 единиц техники и достаточно большой личный состав.

Напомним, утром 18 февраля американские аналитики сообщили, что накануне россияне на фронте атаковали позиции ВСУ возле Роботиного Запорожской области.

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