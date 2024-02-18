Бросила много техники и солдат: в Генштабе ВСУ подтвердили наступление РФ на Запорожском направлении

Враг задействовал 30 единиц техники и достаточно большой личный состав.
В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что накануне российская армия пошла в наступление на Запорожском направлении. Украинские военные разгромили колонну врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 18 февраля.
"Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. Уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 орков отправлено на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции. Распиарено наступление имени "Цезаря Куза" Запорожском направлении разбился, как и одноименный ВДК", — говорится в заявлении.
В украинском командовании добавили, что в наступлении враг задействовал 30 единиц техники и достаточно большой личный состав.
Напомним, утром 18 февраля американские аналитики сообщили, что накануне россияне на фронте атаковали позиции ВСУ возле Роботиного Запорожской области.
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