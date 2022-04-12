Бросили на Донбасс все боеспособное: военный эксперт рассказал, при каких условиях РФ начнет переговоры с Украиной

Некоторые российские военные хотят убедить Путина не перебрасывать в Украину всю боеспособную армию.
Россия согласится на переговоры с Украиной только в том случае, если начнет проигрывать войну на Донбассе.
Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Дело в том, что они готовят переговорные позиции только в том контексте, если они будут терпеть поражение. Кстати, в Генеральном штабе России, по инсайдерской информации, есть уже ряд должностных лиц, в том числе и генералов, которые хотят убедить Путина, что не стоит рисковать последней боеспособной частью вооруженных сил Российской Федерации. То, что они сегодня введут в Украину, это последняя боеспособная часть. Все десять армий, которые в составе сухопутных войск РФ, задействованы тем или иным способом в операции в Украине", — сказал Жданов.
Военный добавил, что РФ могла перебросить на Донбасс большой резерв войск.
"Судя по тому резерву, который собирались набрать, мы говорим где-то о 140-150 тысячах", — подчеркнул эксперт.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".
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