Бросили на передовую без подготовки: подробности о мобилизованном из Тернополя, который был на фронте 5 дней и погиб

Родственники мужчины требуют провести расследование и наказать того, кто отправил мобилизованного на войну без подготовки.

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности о мобилизованном из Тернополя Богдане Покитко, которого отправили на фронт без должной подготовки. Как следствие – военный пробыл на передовой лишь 5 дней и погиб.

Об этом он написал в Facebook.

Журналист рассказал, что к нему обратилась Валентина Покитко – жена родного брата Богдана – Михаила Покитко, который тоже защищает Украину.

Родственники погибшего военного рассказали, что 16 января Богдану Покитко исполнилось 33 года. В тот же день ему на автобусной остановке вручили повестку. Он прошел медосмотр и 18 января стал солдатом ВСУ.

Фото: Фото из социальных сетей

"Никакого опыта службы в армии у Богдана не было. Но Богдан говорил, что если стране нужно, то он тоже станет служить. Богдана зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток. По свидетельству близких, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не более одного магазина, никакой другой подготовки не было. Семья ждала, что время для подготовки настанет позже", — написал Бутусов.

Журналист отметил, что уже 11 февраля Богдана Покитко отправили на фронт. Мужчина от этого не отказался, хотя мог, поскольку другие солдаты сообщили, что у них нет навыков и не захотели ехать на передовую.

"О том, что на фронт посылают неподготовленного бойца в тернопольском военкомате, конечно, знали. И тем не менее Богдана отправили на войну", — считает Бутусов.

14 февраля Богдан Покитко позвонил коллегам по работе и рассказал, что он находится в Славянске.

"Он позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске, они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его, конечно, восприняли как пехотинца, который готов выполнять задачи на первой линии. Богдан видел, что некоторые бойцы по пополнению говорят, что они ограниченно пригодны, но Богдан считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без всяких жалоб выполнять все приказы. 16 февраля Богдан Покитко погиб в бою", — написал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что родные Богдана требуют установить причастных к тому, что человека без должной военной подготовки бросили на передовую.

"Богдан был мотивированным и честным гражданином, и если бы он получил хотя бы минимальную подготовку, он мог бы стать качественным бойцом, сержантом. Кто конкретно отвечал за боевую подготовку перед выездом, что было для этого сделано? По требованию военного руководства в Уголовный кодекс были приняты изменения, наказываемые за неисполнение приказов. Есть ли потеря жизни солдата таким образом нарушением норм подготовки и преступной халатностью? Будет ли возбуждено уголовное дело?", — подчеркнул журналист.

Гибель мобилизованного на передовой: что говорят в военном комиссариате

Пресс-секретарь тернопольского ТЦК Елена Величанская сообщила, что сейчас они проводят проверку и устанавливают ответственных за подготовку военных. Там заявляют, что такой инцидент у них "несистемный".

"В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, которые отвечали за подготовку и обучение личного состава", — отметили там.

Волонтер из Тернополя Оксана Огородник, которая первой сообщила о резонансном случае, тоже отмечает, что Богдан Покитко не проходил никакой военной подготовки.

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