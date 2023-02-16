Бросили на передовую: российские оккупанты после обмена снова попали в плен ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты во второй раз после обмена попали в плен ВСУ.

Об этом он сказал 16 февраля в эфире телемарафона.

"У нас зафиксированы двое военных российской армии, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Они были в плену, их вернули, и они снова попали в плен. Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, сразу отправляют на фронт. Там безумное доукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую", — объяснил омбудсмен.

Напомним, 16 февраля состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 100 защитников Украины и один гражданский — заместитель мэра Энергодара, которого россияне похитили в марте 2022 года.

4 февраля Зеленский сообщал, что количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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