"Бросили с колес на опасные направления": СМИ подсчитали количество убитых мобилизованных россиян

Журналистам удалось установить имена 1082 россиян, мобилизованных в конце сентября 2022 года и погибших на войне в Украине.

Материал-расследование предоставляет Би-Би-Си со ссылкой на перечень подтвержденных погибших российских военнослужащих, который составили СМИ и волонтеры на основании открытых источников.

"С учетом того, что мобилизация началась только в конце сентября, получается, что все эти люди погибли всего за четыре месяца боев", — отмечает источник.

По состоянию на 13 февраля, по данным источников, удалось подтвердить информацию о 1082 погибших. Это гражданские, мобилизованные в конце сентября 2022 года.

"Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего", — отмечают журналисты.

40% российских мобилизованных, смерть которых была подтверждена, погибли в период с 1 января.

По информации "Би-Би-Си", реальные потери среди мобилизованных могут быть намного выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус.

"Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован", — добавляют в "Би-Би-Си".

Более того, было выяснено, что отправкой на фронт первые отряды мобилизованных имели от трех до семи дней на подготовку. Для сравнения, перед отправкой в Афганистан советских солдат-срочников готовили по четыре-шесть месяцев.

"Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо — в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться", — рассказывал один из мобилизованных россиян.

С середины декабря ежедневные потери оккупантов увеличились. С последних дней января — в среднем по 700 человек еженедельно. И это только те данные, которые можно подтвердить по открытым источникам.

Судя по сообщениям с фронтов, сейчас Москва начинает на Донбассе наступательную операцию. Учитывая, что скелет ряда передовых частей сейчас составляют именно мобилизованные, их потери могут продолжить стремительно увеличиваться. В последние два месяца по меньшей мере треть всех погибших военных составляют люди, которые недавно пришли из гражданки", — добавляют журналисты.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин хочет захватить территории на границе Донецкой и Луганской областей, закрепиться и взять паузу на несколько лет. Такое мнение высказал правозащитник Марк Фейгин.

В то же время в РФ пока не объявили новую большую волну мобилизации для войны в Украине, однако то, что она продолжается, не вызывает сомнений.

Читайте также: