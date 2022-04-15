Бросили технику и "героически" прятались в подвале: в Донецкой области ВСУ отбили атаку врага и получили много трофеев

Бросили технику и "героически" прятались в подвале: в Донецкой области ВСУ отбили атаку врага и получили много трофеев

Защитники взяли в плен шестерых оккупантов.

В Донецкой области в начале апреля воины 503-го отдельного батальона морской пехоты, которых еще называют "барсуками", отбили атаку российских убийц и захватили 21 единицу вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В области российские оккупанты пытались наступать на украинские позиции, однако по дороге они взорвались и потеряли 4-5 единиц бронетехники. Потом они пошли полями в ближайший населенный пункт, однако там их уже ждали морпехи. Во время движения наше подразделение нанесло оккупантам огневого поражения. По факту уничтожили две БМП-3 и один БТР-82А. Когда оккупанты зашли в поселок, то начался бой.

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

"Во время "санитарно-эпидемиологических" мер были уничтожены вражеский танк, три БМП-3 и два БТРа. Также противник решил, что мы лучше их сможем использовать их бронетехнику, поэтому оставил нам БМП-3 и два БТРа. А остатки "прорывателей" отошли в своем, уже таком известном направлении. "Борсуки" продолжили зачистку поселка, обошли все жилые дома в поиске "когонебрасают". Как результат, нашли шестерых героически прятавшихся в подвале оккупантов", — говорит украинский защитник.

После боя было захвачено целыми и немного поврежденными шестнадцать боевых машин пехоты и пять БТР-82А. Часть этой техники уже выполняет боевые задания с украинскими экипажами.

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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