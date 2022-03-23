Броварское направление враг пройти не смог, поэтому перешел к обстрелам из "Искандеров" и тяжелой артиллерии

Враг продолжает уничтожать все на своем пути.

Враг не оставляет попыток прорваться на Киев из Броварского направления. Танковая атака россиян на этом направлении захлебнулась, поэтому они перешли к коварным обстрелам из "Искандеров" и тяжелой артиллерии.

Об этом говорится в ТСН.

Враг продолжает уничтожать все на своем пути. Под прицелом - инфраструктура и предприятия в глубоком тылу. Орда тратит дорогостоящие ракеты на продуктовые базы и предприятия, потому что воевать с украинской армией ей уже не под силу. Пока в России бтьтся за кило сахара в магазинах, кремлевская армия хочет оставить и украинцев без снабжения продовольствием. А уже сегодня на рассвете из «Градов» оккупанты ударили по селу на Киевщине.

Так называемый «русский мир» здесь оставил после себя след на каждой усадьбе на краю села. Среди изуродованных обстрелами домов едва уцелел маленький дом Федора Федоровича. Все обстрелы мужчина с сестрой пережили в маленьком погребе. Лет с полсотни назад его возводили для хранения пищи и не могли подумать, что он станет крышей над головой, которая еще и спасет жизнь.

Теперь здесь прячутся вместе с соседкой. Уезжать из села некуда, говорит Федор Федорович. Да еще и хозяйство не пускает. Дом сгорел, а собака до сих пор приходит домой. Она жил здесь до войны, теперь ей домом служит кусок шифера, который остался и уцелел после обстрелов.

Враг не оставляет возможности пройти вперед, говорят армейцы. Хотя теперь и слишком осторожен, потому что здесь его колонну техники разбили полностью. А прежде на позиции армейцев пытались пройти вражеские диверсанты. Разведывая, есть ли дорога на Киев, говорят армейцев. Рассмотрел их первым Алексей. Теперь чистит автомат, которым и остановил врага. «В тепловизор увидели движения и произвели выстрел, ну и все», — говорит военный.

После сокрушительного поражения оккупанты группируются в селах в нескольких километрах отсюда и собирают остатки разбитой вооруженными силами техники.

И каждое их движение на мушке у армейцев. Они здесь вооружены до зубов и только ждут, когда враг снова попытается пройти. Ведь задача одна — уничтожать оккупантов и выжигать их бронемашины до основания, здесь это умеют.

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