БРПК "Бастион": характеристики и боевое применение российского берегового ракетного комплекса

БРПК "Бастион" – один из носителей ракеты "Оникс" и он активно используется российскими войсками в войне против Украины. Читайте в материале ТСН.ua все, что известно об этом береговом ракетном комплексе.

По данным разных зарубежных СМИ, Россия в настоящее время владеет 11 единицами БРПК "Бастион". Для сравнения, в Сирии их всего два, а во Вьетнаме – один. Береговый ракетный комплекс был создан РФ совместно с белорусским предприятием "Техносоюзпроект".

БРПК "Бастион": где применялся

Берегово ракетный комплекс "Бастион" использовали в войне в Сирии. 15 ноября 2016 года появилось видео, на котором были четко видны системы "Бастион", запускавшие ракеты "Оникс". Они затем поражали наземные цели. Тогда было подтверждено, что менее двух таких ракетных комплексов развернуто на территории Сирии. Дата получения информации совпала с операцией захвата Алеппо. А один из береговых ракетных комплексов "Бастион" развернули всего в 30 км от города Банияс. Именно в Сирии были зафиксированы первые случаи использования системы для поражения наземных целей.

15 марта 2015 года Россия опрокинула БРПК "Бастион" на территорию временно оккупированного Крыма. В середине марта 2022 г. российским министерством обороны была обнародована информация о применении этого комплекса против наземных целей в южных областях Украины. Впоследствии появилось видео запуска трех ракет. По видео видно, что комплекс расположен на полуострове Тарханкут в оккупированном Крыму.

30 апреля 2022 с помощью ракетного комплекса "Бастион" россияне нанесли удар по международному аэропорту "Одесса".

Военный аналитик из Австрии Том Кук считает, что использование Россией БРПК Бастион означает, что у врага заканчивается другое вооружение. А ведь эта система отличается слабыми возможностями против наземных целей.

Береговый ракетный комплекс "Бастион": тактико-технические характеристики

Максимальная дальность стрельбы: 300 км;

300 км; Угол после стартового разворота: 320 градусов;

320 градусов; Скорость полета ракеты: 680-750 м/с;

680-750 м/с; Время развертывания на стартовой позиции: 5 минут;

5 минут; Количество ракет в залпе : 6 пусковых установок, 12 ракет.

Большая дальность стрельбы и высокая скорость полета противокорабельной ракеты Оникс, которую выпускают по дому комплекса Бастион, делает удар по морским целям неожиданным. Ведь система может находиться на большом расстоянии от берега.

Другие возможности БРПК "Бастион":

мобильность боевых средств;

сверхзвуковая скорость полета;

возможность стрельбы из глубины территории;

большая зона поражения;

возможность поражать наземные объекты;

рассредоточение боевых средств системы в большом районе

Комплекс достаточно мобильный, а потому отличается высокой маневренностью и скрытностью применения оружия. Гибкая программная траектория полета ракеты позволяет обходить зоны ПВО. Поэтому БРПК "Бастион" может подходить к цели по неожиданным направлениям.

Читайте также: