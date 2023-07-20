Брусчатка и фонтаны подождут: Зеленский - о скандальных тендерах и кадровых просьбах к Шмыгалю

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе правительства Денису Шмыгалю рассмотреть два его предложения — найти внебюджетные средства на нужные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Траченко. Также он отреагировал на последние скандалы по тендерам на Prozorro.

Об этом он сказал 20 июля во время обращения к украинцам.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", — заявил он.

Также президент отреагировал на скандалы вокруг резонансных бюджетных закупок во время войны.

"Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местной власти в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа", — сказал Зеленский.

Скандальные государственные и местные закупки

В последнее время на платформе Prozorro начали появляться резонансные тендеры на большие суммы денег. Это разозлило украинцев, поскольку эти деньги можно было потратить на поддержку украинского войска. В частности:

Ивано-Франковский областной совет заключил договор на закупку трех тысяч медалей "Рыцарь боевого чина". На это из бюджета потратят миллион гривен.

В Харькове поликлиника объявила "золотой" тендер: футболки и кроссовки по 5-6 тыс. гривен, мох и дорогие вазоны.

Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны.

Государственное предприятие "Леса Украины" во время войны заключило договор на услуги по пиару на сумму более 5 млн гривен. В тендере, в частности, идет речь о создании анимационного фильма.

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