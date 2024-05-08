"Бряцание России": почему Путин снова заговорил о ядерном оружии – анализ экспертов

Министерство обороны России 6 мая объявило, что Генштаб РФ, по поручению президента Владимира Путина, в ближайшее время проведет обучение "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину".

Эксперты проанализировали, почему Владимир Путин именно сейчас "бряцает" ядерным оружием.

Кремль, ссылаясь на недавние комментарии западных лидеров о войне в Украине, заявил, что вскоре осуществит учения по применению боевого или тактического ядерного оружия – Москва впервые объявила о таких учениях.

Заявление вызвало резкий резонанс. Спикер Министерства обороны США, генерал-майор Патрик Райдер назвал это "совершенно неуместным".

Спикер НАТО Фара Дахлаллах назвала планы Москвы "опасными и безответственными", а Европейский Союз призвал Россию "остановить эскалацию".

На этой неделе для диктатора Владимира Путина есть два "ярких дня": его "инаугурация" на еще один президентский срок, а также традиционно "пышные" празднования Дня Победы 9 мая в России.

Как отмечают эксперты, для ядерных государств, таких как Россия или США – это обычное дело – проводить проверки своих запасов оружия. Но заявление о явной связи между учениями с отработкой ядерного оружия с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину является необычным дипломатическим шагом.

В Минобороны России заявили, что запланированные тактические ядерные учения вблизи Украины направлены на "безоговорочное обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российского государства".

Тактическое ядерное оружие гораздо менее мощное, чем стратегическое ядерное оружие, такое как межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной нагрузкой, которые могут опустошить крупные города. Но ядерные угрозы, даже завуалированные, могут привлечь всеобщее внимание.

В отличие от стратегического ядерного оружия, относительно компактные и легко транспортируемые боевые ядерные боеприпасы не подпадают под действие международных соглашений по вооружениям, а запасы России – окутаны тайной. Такое оружие может быть развернуто в виде сбрасываемых с воздуха бомб или ракет малой дальности.

Пентагон внимательно следит за ядерной позицией России.

Западные аналитики утверждают, что последние комментарии указывают на модель, закрепившуюся после полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, то есть любая мнимая "эскалация со стороны Запада" встречается угрозами Кремля ядерного характера, призванных поднять призрак тотальной угрозы.

Среди экспертов существует определенное расхождение во мнениях относительно того, являются ли эти предупреждения Кремля более тревожными или значимыми, чем подобные в прошлом.

Преподаватель европейских исследований в Королевском колледже в Лондоне Александр Кларксон предположил, что это событие не отражает некоторых тщательно выверенных политических месседжей Москвы. Порог использования ядерного оружия Россией, написал он на социальной платформе X, это "независимо от того, что Путин и небольшой круг оборонных аппаратчиков думают об этом, когда встают с постели утром".

Ультраправые республиканцы обвинили администрацию Джо Байдена и других западных партнеров Украины в том, что они "играют с ядерным огнем", продолжая поддерживать правительство страны.

Украина пренебрежительно отнеслась к заявлению РФ о ядерных учениях, заявив, что это часть знакомой игры.

"Ничего нового мы здесь не видим. Ядерный шантаж является постоянной практикой режима Путина", – прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Также читайте НАТО проведет военные учения возле границы с Россией

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может сама решить, как использовать предоставленное Британией оружие большой дальности. Он не исключает ударов по территории России.

Еще больше, чем комментарии Кэмерона, России досадили недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, публично заявившего об идее отправки европейских войск в Украину.

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал заявления Великобритании и Франции "беспрецедентными" и "абсолютно новым витком эскалации напряжения".

В последние дни Россия также выступила против военных учений НАТО вблизи своих границ.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала учения военных Альянса, которые будут продолжаться в течение этого месяца возле границ России, как четкий сигнал того, что "НАТО готовит основу для конфликта с Россией".

Напомним, по мнению эксперта, поручение Путина провести в России обучение с применением нестратегического ядерного оружия – это попытка повысить ставки в преддверии запланированного саммита мира.

Читайте также ведущие новости дня: