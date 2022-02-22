Брюссель обещает жесткую и единодушную реакцию на признание Путиным ОРДЛО

Санкции против России по признанию так называемых «ДНР» и «ЛНР» Евросоюз готовится объявить сегодня после обеда.

Послы Евросоюза собираются на экстренное заседание, где будут обсуждать, как ответить России на признание так называемой независимости районов Донбасса, неподконтрольных Киеву. Реакцию – Брюссель обещает жесткую и немедленную.

Об этом рассказывает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Санкции против России по признанию так называемых «ДНР» и «ЛНР» Евросоюз готовится объявить сегодня после обеда.

Глава европейской дипломатии экстренно собирает своих коллег министров иностранных дел стран-членов ЕС. Чтобы положить им на стол пакет ограничений, предварительно подготовленный Западом.

«Это решение должно быть одобрено единогласно. И я уверен, что так будет. Сегодня утром уже началась работа над текстом, а во второй половине дня Рада примет решение о санкциях. Это не значит, что сегодня мы одобрим все решения. Речь идет только о срочном ответе», — заявил верховный глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

То есть речь не идет об активации всего болезненного для России пакета санкций, включая «Северный Поток-2», который ЕС подготовил на случай ее вторжения. А исключительно о точечной реакции на очередной виток эскалации. Насколько далеко зайдет Евросоюз в своей реакции, пока остается интригой, но накануне руководство ЕС пригрозило санкциям лицам, причастным к решению российского президента — признать так называемую независимость сепаратистских псевдоформирований на территории Украины.

Готовятся объявить о санкциях и в Лондоне британский премьер, называвший российское вторжение вполне реальным, экстренно собрал правительство. И в эти минуты обсуждает с командой реакцию на решение Путина.

«Это очень плохое ознаменование и удивительно темный знак. Это еще один признак того, что в Украине дела двигаются в неправильном направлении. Великобритания будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины с мощнейшим пакетом санкций. Становится понятным, что нужно начать максимальное давление, потому что трудно предсказать, как ситуация может улучшиться», — заверил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": Евросоюз готовится объявить санкции против России

То, что Россия наступила на суверенитет Украины, в том числе своими войсками и техникой, которую уже официально отправила на Донбасс, в британском правительстве сомнений не вызывает. А значит об этом говорит даже министр здравоохранения, вторжение началось уже, и сегодня, все проснулись — в другом мире.

В то же время глава европейской дипломатии говорит, что не назвал бы российские войска на неподконтрольном Киеву Донбассе – полномасштабным вторжением. Хотя и подчеркивает, что этот регион – территория Украины. Как реагировать на ситуацию — сегодня будут решать и послы стран-членов НАТО, через несколько часов у них срочная встреча. Консультации проведут и в рамках ОБСЕ.

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