"Буча будет от Владивостока до Лиссабона, Россию не останавливают границы Евросоюза" — Маляр

"Буча будет от Владивостока до Лиссабона, Россию не останавливают границы Евросоюза" — Маляр

Россия также вовлекает в свои преступления другие государства, в частности Беларусь.

Если мировое сообщество не продолжит жесткую изоляцию России, то у каждой западной страны может быть свое 24 февраля 2022 года.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга в Медиацентре "Украина".

"Сегодня третий президент россии медведев, заявляет, что их планы — это Евразия, от Владивостока до Лиссабона. Хочу вам сказать, что это значит. Это значит, что Буча будет от Владивостока до Лиссабона. Россию не останавливают границы Евросоюза", — отметила Маляр.

Она также добавила, что Россия вовлекает в свои преступления другие государства. На сегодняшний день используется территория Беларуси, а белорусские войска находятся в боевой готовности. Туда, возможно, будут перебрасывать в ближайшее время и российские военные подразделения.

Кроме того, в Минобороны Украины видят признаки втягивания в войну так называемой непризнанной Приднестровской республики на территории Молдовы. В частности, Тирасполь готовится к приему самолетов.

Напомним, Россия опрокидывает в Беларусь ракетные комплексы.

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