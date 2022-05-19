"Буча, Гостомель, Бородянка – Россия прекрасно понимает, что творит": Залужный обратился к главнокомандующим стран НАТО

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня Украина не только ведет оборону: проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной. Это произошло по приглашению главы этого комитета, адмирала Королевского военно-морского флота Роба Бауэра.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegrame.

В частности, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинский народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.

"Повторил свои слова на заседании Военного комитета НАТО в январе прошлого года – ответ агрессору должен быть консолидированным", – написал Залужный.

Залужный подчеркнул, что "война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной".

"Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба были для нас наукой. Мы отдавали себе отчет, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней. Мы четко понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели — захвата города Киева", — сказал он.



Главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня Украина не только ведет оборону: "Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении".



"Если бы были живы наши деды, которые воевали во Вторую мировую войну, увидев то, что происходит в Украине, они бы заплакали. Методы нацистов не изменились. Это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийства мирных людей, это гуманитарная катастрофа, блокировка поставок гуманитарных грузов. Противник прекрасно понимал и понимает, что он творит. Перехват разговоров российского военного командования подтверждают, что они делали все это сознательно. Весь мир знает, что такое Буча, Гостомель, Бородянка. Это огромное горе в ХХІ веке в самом центре Европы", – сказал Залужный.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Он также упомянул о защитниках Мариуполя, которые своими героическими действиями сдержали многотысячную группировку противника и дали нам возможность оборудовать оборонительные рубежи по другим направлениям.



"Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточного оружия в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, которые составляют основу Черноморского флота РФ. Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", — сказал Залужный.



Он отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании сделок, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

Залужный также поблагодарил партнеров за оказанную помощь, благодаря которой Украина уверенно ведет борьбу и непременно победит.

Напомним, ранее Валерий Залужный показал работу американских гаубиц М777 в Украине.

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