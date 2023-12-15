Буча и Изюм могут повториться: украинский воин описал свое видение победы в войне с Россией

Москва должна избавиться от своего стремления доминировать в регионе и мире.

Победа Украины в войне должна означать полное разрушение Российской Федерации в современном формате, поскольку трагедии в Буче и в Изюме могут повториться.

Таким видением поделился в эфире "1+1" командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко.

"Неважно, насколько республик она распадется, на какие республики распадется или она останется все еще единственным живым организмом, но она должна быть разрушена как империя с ее попыткой и стремлением к гегемонии хоть в регионе, хоть во всем мире", — сказал он.

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Украинский воин отметил, что пока РФ имеет запрос на влияние в регионе или мире, она представляет угрозу существованию украинского государства и украинцев.

"Если население [Украины] забыло о Буче и Изюме, то это все еще может повториться и не один раз, и в больших масштабах", - предупредил Петр Горбатенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Командир штурмовиков советует Украине быть как Россия! Жесткие заявления ГОРБАТЕНКО"

Напомним, американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма считает, что победа Украины в войне будет отличаться от тотального разгрома, как это было с нацистской Германией после Второй мировой войны.

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