"Буча продолжается": Жданов рассказал об изнасиловании россиянами сотрудниц ЗАЭС

На Запорожской АЭС есть факты изнасилования российскими военными сотрудниц станции.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Есть информация от наших экспертов, которые занимаются энергетикой, они говорят, что было физическое на насилие и изнасилование сотрудниц атомной станции и применение физической силы к сотрудникам атомной станции. То есть российские войска не гнушаются ничем. Буча продолжается и там. Только там она пока без летальных исходов. Но насилие и издевательство над нашими гражданами продолжается", — подчеркнул он.

В то же время Жданов также добавил, что миссия МАГАТЭ, которая 1 августа попала на ЗАЭС, смогла увидеть военных и технику РФ на территории атомного объекта, что запрещено международными правилами.

"Председатель МАГАТЭ Гросси заявил, что уже увидел на ЗАЭС ключевые вещи, которые хотел увидеть. А именно, несмотря на заявления российских пропагандистов, миссия МАГАТЭ в первом генераторном цехе атомного реактора увидела кучу военных машин. Все машины были грузовые, тентованные КАМАЗы. Интересный момент — они желтым скотчем налепили полоски и пытались говорить, что это войска радиационно-химической и бактериологической защиты, но то, что военные вообще находятся на территории атомной станции, что категорически международными нормами и правила запрещено, тем более военная техника с неизвестно каким оборудованием, является уже нарушением", — отметил эксперт.

Напомним, с начала августа оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию и территорию возле нее. По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию, которую возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная сохранность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

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