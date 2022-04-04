Бучанская резня: российская армия зверствовала в пригороде Киева, кадры ужаса всколыхнули весь мир

Массовые убийства на территории Украины сравнивают с резней в Сребренице.

Улицы усеяны телами мирных жителей в пригороде Киева – Ирпень, Гостомель, Буча, Дмитровка. После освобождения Киевщины от российских оккупантов мир ужаснулся от зверств, которые творили там россияне в течение месяца.

Об этом говорится в ТСН.

Фото с расстрелянными людьми облетели мировые медиа. Убитый мужчина, который ехал на велосипеде. Массовые расстрелы людей прямо посреди улицы. Оккупанты связывали им руки белыми повязками, а затем стреляли в затылок. Убивали всех – без разбора – детей, женщин и пожилых людей. Просто за то, что украинцы. Сергей помогал вывозить тела убитых. «Уже человек 200 минимум за полторы недели. Вытаскиваем из машин, на тротуарах, в домах. Все застрелены в голову, в глаза. Скоты они. Мы им говорили, что вы убили больше мирных, чем военных», – говорит мужчина.

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Самостоятельно сбитые деревянные кресты. Своих родных и соседей в оккупации люди хоронили во дворах. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщает, что в братской могиле вынуждены были похоронить 280 человек. В одном из подвалов была казарма русских солдат, здесь спали, а в соседней комнате убивали гражданских. Мужчин связали, поставили на колени к стене, стреляли в голову. Среди убитых мужа нашла Татьяна.

«Мне говорят, что Таня, там в подвале люди лежат, может, там твой. Я прихожу, я его узнала по кроссовкам, по штанам, по лицу нет, потому что он лежал вот так. Когда его друг развернул, а он весь подбит... Прижался, замерз, его оторвали, зафиксировали на мобилку, и там вчера его похоронили», — рассказывает женщина.

Массовые убийства оккупационными войсками гражданского населения фиксируют повсюду после их ухода. Людей похищали, пытали до смерти, насиловали женщин и даже детей.

Эта женщина от пережитого причитает. Оккупанты поселились рядом с ее домом и всячески издевались. «Они раздели меня догола и издевались над мною, и изнасиловали. Мне к врачу нужно женскому, 19 марта еще сделали это. Их здесь было много, в этом доме. Их там 30 человек было», – рассказывает женщина.

Все это преступления против человечности. Офис прокурора Украины уже собирает доказательства этих зверств, чтобы передать их в международный суд. Следственно-оперативные группы вместе с полицией проводят аудио, фото и видео фиксацию погибших и преступления.

Руслан Кравченко военные агрессию России встретил еще в Крыму, когда там работал, дальше преступления россиян фиксировал в районе Дебальцево в Донбассе. Но за все время войны такой жестокости не видел.

«Такого жестокого убийства мирных местных жителей я еще не видел. Это и большой шок, все эти действия, совершенные в отношении местных жителей, должны быть наказаны. Нами уже более ста тел мирных жителей доставлены на судомомедицинскую экспертизу. К большому сожалению, многие тела имеют признаки пыток и другого жестокого обращения. Есть случаи заминированных тел гражданских при таких обстоятельствах», – рассказывает руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

Усложняют работу заминированные участки и неразорванные боеприпасы среди городов.

Ничего подобного в Европе уже не было несколько десятилетий. Откровенный геноцид, уничтожение мирного населения всеми возможными способами. Российская артиллерия, танки и ракеты обстреливают жилые дома, детские сады и школы, больницы и даже родильные дома.

Массовые убийства на территории Украины сравнивают с резней в Сребренице. Одним из самых масштабных военных преступлений в современной Европе. В июле 1995 года боснийскими сербами было убито около 8 тысяч боснийских мусульман — мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. Эти преступления международный суд признал геноцидом только через 12 лет. То, что россияне делают в Украине уже также назвали геноцидом.

«Путин хочет уничтожить все украинское и это умысел преступления геноцида. И сейчас вопрос только масштабов, но война еще не закончена и, не Дай Бог, преступление, которое совершает Путин, дорастет до преступления геноцида, а может уже дорос, потому что мы не можем сейчас посчитать всех убитых гражданских. Всех убитых в Мариуполе, на разных территориях оккупированных, у нас еще нет достаточной информации», — говорит правозащитник Борис Захаров.

Не случайно, по мировым соцсетям распространяется тег "Бучанская резня", его подхватывают западные политики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращается к ним с требованием отрезать от системы «Свифт» не избранные, а все без исключения российские банки, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, закрыть стране-оккупанту все порты. Кадры из освобожденных пригородов Киева шокируют, но политики высказываются очень осторожно и почти через сутки после того, как первые снимки заставляют вздрогнуть украинцев. Президент Европейского совета Шарль Мишель пишет «твит» на украинском.

«Шокированный фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #Бучанская_Резня. ЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства в международных судах. Последующие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!», – пишет он.

Шокированный потрясающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacre



ЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства в международных судах.



Последующие санкции и поддержка ЕС на подходе.



Слава Украине! — Charles Michel (@eucopresident) 3 апреля 2022

Среди дипломатов первой, еще накануне, высказалась глава британского МИД Лиз Трасс, она делится собственным шоком и обещает помощь международному уголовному суду, чтобы оккупанты ответили за содеянное. Новые санкции против военных преступников обещают и министры иностранных дел в Латвии и Германии. Отвечать за преступления против человечности должно все российское общество. Не только Путин.

«Как был Нюрнбернг и была произведена денацификация Германии. Не менее должен быть международный трибунал над преступлениями России. Должны быть определены преступники и каждого нужно протащить через суд, весь народ виноват. …. Каждый должен проверить, что он делал в то время, все подозреваемые, вся нация, потому что они поддерживали действия Путина. И она поддерживает войну, мы знаем о 70 процентах поддержки этой войны», — отмечают дипломаты.

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