Бучанская трагедия: Камалия рассказала об издевательствах оккупантов над лошадями

Враг расстрелял нескольких животных в конюшне.

Украинская певица Камалия рассказала о судьбе ее лошадей из "КСК Буча", над которыми жестоко поиздевались российские оккупанты.

Враг расстрелял нескольких животных в ее конюшне, расположенной в Буче. Среди погибших скакунов был и любимец исполнительницы. Об этом знаменитость рассказала в эфире марафона "Єдині новини" на 1+1.

Исполнительница отметила, что не может понять, чем была обусловлена такая жестокость россиян.

"У меня нет слов. Я не знаю, почему так. Но большинство лошадей они выпустили и несколько расстреляли. Многих мы нашли из нашей конюшни, осталось найти еще семерых. Моих личных коней было шестеро. Из них четыре выжили, один, видимо, не будет видеть на глаз, а лучшего коня в Украине Тоти-Серьора расстреляли. Он давал огромные надежды в конном спорте. Он сын легендарного Тотиласа – многократного Олимпийского чемпиона", – поделилась звезда.

Исполнительница также обратилась ко всем, кто видел в районе Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и Бучи лошадей с просьбой сообщить ей об этом в Сети.

"Также найдите страницу "КСК Буча", там есть номера руководства, им также можно звонить по телефону. Я хочу поблагодарить всех людей, которые находити лошадей и их кормили. Очень вам благодарна", — добавила Камалия.

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