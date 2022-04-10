"Бучая произошла не за один день": Кулеба призвал мир исследовать зверства оккупантов

"Бучая произошла не за один день": Кулеба призвал мир исследовать зверства оккупантов

Министр напомнил миру о трагедии в Буче.

Зверствам российских оккупантов в Буче предшествовали годы российской пропаганды, разжигавшей ненависть к украинцам.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба призвал ученых со всего мира изучить, что привело к убийствам оккупантами мирного населения в Буче.

“Буча была не за один день. На протяжении многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, лелеяли русское преимущество и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче”, — написал министр.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населённые пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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