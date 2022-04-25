"Будь бдительным, будь мужественным": СБУ перехватила разговор оккупантов, которые хвастаются тем, что расстреливают школьников

"Будь бдительным, будь мужественным": СБУ перехватила разговор оккупантов, которые хвастаются тем, что расстреливают школьников

Российские оккупанты цинично расстреливают школьников и пожилых людей.

Артиллеристские обстрелы по детям с портфелями являются проявлением "мужества".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Украинские военные перехватили разговор с юга Украины, где между собой общались командир разведбатальона и корректировщик огня.

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“Через мост ходят дети, бабушки. Вот недавно прошли девять человек. Шли вроде бы с портфелями, дети куда-то в школу как будто идут. Отрабатывать их не стал сейчас. Пропущу их пока”, — сказала один из российских оккупантов.

В ответ на это товарищ военного преступника говорит ему, чтобы он был "мужественным".

"Понятно. Давай, будь бдительным, будь мужественным. Мы с тобой”, – добавил приятель оккупанта.

В свою очередь, в СБУ отмечают, что этот разговор ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против военных преступников РФ. А наши военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя.

Напомним, что Ким сообщил, как оккупанты обстреливали Николаевщину на Пасху.

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