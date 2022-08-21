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"Будь, как Марина": поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму

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"Будь, как Марина": поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Сторонница России в социальных сетях показала расположение ПВО в оккупированном Крыму.

Женщина сняла системы ПВО РФ, расположенные в районе Евпатории.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", — поиронизировал Братчук.

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Напомним, над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр".

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