"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": в Бородянке чудом уцелела посуда, стоящая над пропастью (фото)

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": в Бородянке чудом уцелела посуда, стоящая над пропастью (фото)

Квартира разрушена, а шкаф остается висеть.

В Бородянке, которая, наверное, больше всего пострадала от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме.

Фото опубликовала украинка у себя в Twitter.

На нем видно, что от квартиры, где висит шкаф, ничего не осталось. Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Пользователи Сети обратили внимание на фотографию девушки. Арт с уже известным шкафом создал украинский художник Александр Грехов.

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф", "После победы нам всем понадобится мастер, который прибил этот шкафчик, и его психолог", "Интересно, на что его хозяин прибил", — написали в комментариях.

Напомним, украинские военные освободили населенные пункты Киевской области от российских оккупантов, но увиденное там шокировало весь мир — путинские армейцы издевались над людьми и животными, пытали их, убивали и насиловали, обворовывали и сжигали дома мирных граждан.

Фото из открытых источников

Фото: Александр Грехов

Фото из открытых источников

Фото: пользователь pivden в Twitter

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