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Буданов анонсировал для российских окупантов новые "сюрпризы" в Крыму (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Буданов анонсировал для российских окупантов новые "сюрпризы" в Крыму (видео)

Атака на Крымский мост/фото иллюстративная / Фото: Служба безопасности Украины

Люди в Крыму ждут освобождения полуострова от оккупантов.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал для российских кафиров новые "сюрпризы" в Крыму.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Ирпене.

Есть, к сожалению, те, кто очень боятся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут. Нужно дать им уверенность, что их надежды не напрасны. Для того мы должны проводить такие мероприятия, как "Крымская платформа", мероприятия по движению сопротивления на временно оккупированных территориях и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, что в принципе и делается. Вы это видели и на днях еще увидите”, — подчеркнул Кирилл Буданов.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Буданов резко ответил относительно "медленного" контрнаступления и намекнул, что ждет оккупантов".

Напомним, что партизанское движение заметило у Крымского моста 5 грузовых кораблей с военной техникой.

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Дата публикации
Просмотры
722
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