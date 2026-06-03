Буданов делает дипломатические усилия по прекращению войны, - финский журналист

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Автор отметил , что на нынешней должности Буданов отвечает за переговорное направление в отношениях с Россией и играет важную роль в дипломатических усилиях по прекращению войны.

По словам Хакалы, опыт работы Буданова во главе военной разведки и созданные им каналы коммуникации стали важным инструментом не только обмена пленными, но и ведения переговорного процесса.

В то же время сам Буданов отмечает, что главным для него является достижение практического результата.

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«Мне не нужно никому доверять, мне нужно добиться результата. Все подходы, формы и методы хороши, если они ведут», - цитирует его финское издание.

В материале Хейкки Хакала также подчеркивает, что, несмотря на многочисленные попытки покушений со стороны России, Буданов продолжает выполнять свои обязанности и убежден, что начавшаяся Кремлем война должна завершиться через мирный процесс.

Кроме того, автор напоминает, что во время руководства разведкой Буданов создал сеть контактов, помогающую вернуть домой тысячи украинских военных и гражданских в рамках обменов пленными.

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