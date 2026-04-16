Буданов: Для победы в войне нам нужна мощная экономика
Победа в войне зависит не только от армии, но и состояния экономики, поэтому государство должно создавать условия для ее развития. Об этом заявил руководитель ОП Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026 года.
«Любая серьезная война – это не только соревнование людей и оружия, это соревнование экономики. Если экономики нет или она слаба, шансы на успех почти отсутствуют», - подчеркнул он.
По словам Буданова, одна из ключевых задач государства - формирование стабильных и понятных правил для бизнеса и минимальное вмешательство в его деятельность.
Он подчеркнул, что в случае необходимости государство может изменять налоговую политику для наполнения бюджета, однако чрезмерное давление на предпринимателей будет иметь обратный эффект.
Отдельно руководитель ОП выступил за сильную защиту частной собственности и развитие экономической модели, стимулирующей бизнес даже в условиях войны.