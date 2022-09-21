Буданов и Ермак обсудили с членами Конгресса США помощь Украине в войне: детали

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией.

В частности, Ермак проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Участие в мероприятии также приняли заместители руководителя ОП Роман Машовец и Андрей Смирнов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Руководитель ОП отметил, что война продолжается и российская армия все еще имеет большие силы, поэтому Украина нуждается в дальнейшей поддержке и усилении. Ермак отметил, что перечень потребностей Украины и ВСУ хорошо известен военно-политическому руководству США, налажено плодотворное сотрудничество и координация по этим вопросам.

Кроме того, Машовец предметно проинформировал конгрессменов о неотложных нуждах Украины. Смирнов же сосредоточил внимание на инициативе Украины о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По его словам, это уже не вопрос войны в Украине, а – всего цивилизованного мира.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф выразил поддержку президенту Украины и всем украинцам, которые мужественно защищают свое государство. Он также выразил приветствие с важными успехами на отдельных участках фронта. Шифф отметил важность полученной информации о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

Напомним, премьер Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее государство достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

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