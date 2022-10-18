Использует ли Путин ядерное оружие и как это повлияет на Россию: глава ГУР Украины объяснил

Российский фюрер Путин теоретически может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Однако это только ускорит распад РФ.

Использование тактического ядерного оружия ускорит распад России. В то же время в стране-террористке сейчас переоборудованы все подземные паркинги под бомбоубежища.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

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"Сейчас в России все подземные паркинги переоборудованы под бомбоубежища, и параллельно проходят ядерные учения, готовятся якобы испытания ядерного оружия в Баренцевом море", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, россияне нагнетают ситуацию и показывают свои ядерные боезаряды. Однако такие учения в РФ проходят ежегодно, в этом году они называются "Гром-2022".

"Они проходят почти синхронно с натовскими учениями. Однако кульминация "тренировок" стратегических ядерных сил РФ намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО, с единственной целью показать, что "мы можем больше". То есть, что бы сейчас не показало обучение НАТО, они хотя бы на одну ракету, но запустят больше. Это будет происходить на севере страны, будут запуски с 3-х ядерных подводных ракетоносителей, готовится запуск гиперзвукового ракетного оружия, запуск межконтинентальных баллистических ракет, запуск РС-28, а также использование стратегических неядерных сил, самолетов стратегической и дальней авиации, "искандеров", пуски "калибров". В частности – по реальным целям", — подчеркнул Буданов.

В то же время он добавил, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

“Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось”, — отметил руководитель украинской разведки.

Напомним, что в Херсоне находятся 20 тысяч оккупантов, и есть существенные проблемы с их обеспечением.

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