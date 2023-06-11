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Буданов красноречиво "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Буданов красноречиво "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

В Сети появилось видео с начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым по поводу контрнаступления ВСУ / Фото: скриншот с видео

В конце ролика начальник Главного управления разведки Минобороны многозначительно хмыкнул.

В воскресенье, 11 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала красноречивое видео на фоне недавнего заявления о том, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Ролик она распространила в соцсетях.

На протяжении всего 30-секундного ролика начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов молча сидит в своем кабинете и, не моргая глазами, невозмутимо смотрит в объектив камеры.

"Продолжение следует... Планы любят тишину", – говорится в комментарии.

В конце видео Буданов многозначительно хмыкнул.

Буданов "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

Буданов "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

Напомним, в минувшее воскресенье, 4 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр схожими словами отреагировали на ожидания контрнаступательных действий ВСУ, написав: "Планы любят тишину. Объявление о начале не будет".

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Дата публикации
Просмотры
13к
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