"Ликвидацию подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям на Киевщине, в частности убийства гражданских, лично курировал начальник ГУР Кирилл Буданов. Главное управление разведки под его руководством установило всех причастных к геноциду в Буче, Ирпене и других городах оккупированного в начале полномасштабной войны2 сразу после отвержения врага от Киева и обнаружения массовых преступлений россиян против человечества”, - заявил Сазонов.

По его словам, с того же 2022 года Буданов системно вел операцию по уничтожению одного из палачей, подполковника полиции Мазжерина, 1980 г. р., который проходил службу в спецподразделении ОМОН "оберег" управления росгвардии по Кемеровской области.

"Это просто феноменальная операция, ведь руки ГУР дотянулись вплоть до этой области, свыше 3 000 км от Украины! Именно там подполковник был взорван в автомобиле, в результате чего он погиб, получив возмездие за свои кровавые преступления. Мне известно, что и по другим идентифицированным военным преступникам из Киевской области". военная разведка ведет планомерную работу, которую Буданов особенно заботится.