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Буданов лично участвовал в освобождении села в Харьковской области: Kraken показал фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
969
Время на прочтение
1 мин
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Буданов лично участвовал в освобождении села в Харьковской области: Kraken показал фото

Фото: спецподразделение "Кракен"

В Сети показали фото перед штурмом российских позиций.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении села Русская Лозовая Харьковской области. В Сети уже опубликовали фото этой операции.

Об этом идет речь на телеграмм-канале спецподразделения Kraken.

Бойцы показали фотографии, как они в апреле 2022 года готовятся штурмовать населенный пункт, который оккупировали россияне.

Фото: спецподразделение
Фото: спецподразделение "Кракен"

"Начальник Главного управления разведки МО Украины,генерал-майор Кирилл Буданов перед тем же штурмом спецподразделения ГУР МО KRAKEN Русской Лозовой в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Фото: спецподразделение
Фото: спецподразделение "Кракен"

Напомним, ранее военный позывной Вито рассказал, что для штурма села на Харьковщине лично приехал председатель ГУР МО Кирилл Буданов и участвовал в боях.

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Дата публикации
Просмотры
969
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