Буданов начал изменять систему привлечения иностранцев, готовых воевать за Украину, - эксперт

Реклама

"Мы постоянно говорим о дефиците людей на фронте, о истощении подразделений и необходимости ротаций. О важности мобилизации и изменении ее форм. Но наряду с этим есть еще одна проблема: иностранцы, которые готовы воевать за Украину, часто сталкиваются с системой, которая больше отталкивает, чем привлекает. Сейчас появился сигнал, что это наконец-то начинает. изменений подходов к привлечению иностранцев в ряды сил обороны. Он собрал как военных, так и парламентариев для наработки эффективной формы рекрутинга, которая позволит преодолеть имеющийся хаос», - отметил Голобуцкий.

По его словам, ключевая идея Буданова на этом направлении – "единственное окно". Не десятки структур и не месяцы бюрократии, а один центр, который ищет людей, организует их логистику в стране, обучает и сопровождает во время службы. Да, убежден политолог, и должно работать государство, если оно заинтересовано в результате, а не в процессе.

"Очень показательно, что сразу очерчены сроки. Буданов отметил, что до конца мая должен быть готов механизм, определен подразделение в структуре Министерства обороны и подготовлены изменения в законодательство. Это конкретный план действий, цель которого - пополнение войска", - подчеркнул эксперт.

Реклама

Он указал на еще один важный акцент – требование Буданова относительно унификации правил для всех структур – ВСУ и Нацгвардии. Ведь разные процедуры означают потерю времени и людей, которые в условиях войны недопустимы роскошью. Человек, приехавший воевать, подчеркнул блогер, должен максимально быстро оказаться в строю, а не в бумажных очередях.

"Нам давно нужна эффективная модель рекрутинга иностранцев - система, которая дает результат, а не имитирует процесс. Буданов фактически взял под контроль реформирование важного элемента, в общей системе пополнения воюющей армии страны. И это о стратегическом планировании: параллельно с реформой мобилизации внутри страны мы должны усиливать и возможности привлечения иностранных справедливость”, - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Новости партнеров