Буданов назначен руководителем штаба по вопросам обращения с военнопленными – Генштаб

В Генштабе также сообщили об основных задачах координационного штаба.
Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова назначили председателем Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.
Решение о создании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением №257 от 11 марта 2022 года.
Согласно положению, основными задачами штаба является содействие мерам по обеспечению международно-правовых обязательств Украины по обращению с военнопленными, содействие координации работы различных государственных органов военных формирований и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными, определение путей и способов решения проблем обращения с военнопленными.
Для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в частности, среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро, отмечается в сообщении.
Напомним, в украинской разведке рассказали, зачем ФСБ РФ был нужен Медведчук.
Читайте также:
- Родные защитников "Азовстали" не знают, где они находятся — CNN
- Как вертолеты помогали защитникам на "Азовстали": Буданов впервые рассказал подробности о семи миссиях и о потерях
- Экс-руководитель украинской разведки рассказал, кто и когда может совершить покушение с терактом на Путина