Буданов назначен руководителем штаба по вопросам обращения с военнопленными – Генштаб

В Генштабе также сообщили об основных задачах координационного штаба.

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова назначили председателем Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Решение о создании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением №257 от 11 марта 2022 года.

Согласно положению, основными задачами штаба является содействие мерам по обеспечению международно-правовых обязательств Украины по обращению с военнопленными, содействие координации работы различных государственных органов военных формирований и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными, определение путей и способов решения проблем обращения с военнопленными.

Для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в частности, среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро, отмечается в сообщении.

Напомним, в украинской разведке рассказали, зачем ФСБ РФ был нужен Медведчук.

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