Буданов назвал две причины, которые остановили продвижение армий Украины и РФ "на земле"

Кирилл Буданов раскрыл, что на самом деле помешало украинским военным значительно продвинуться на фронте.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинским и российским наступательным операциям на фронте мешает активное применение беспилотников.
Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde.
Главный разведчик объяснил, что интенсивное применение беспилотников со стороны Украины и России сделало невозможным проведение наступательных операций на земле.
Кроме того, военным мешают огромные заминированные территории. В настоящее время плотность минных полей превышает ту, которая была во времена Второй мировой войны.
"Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", – добавил Буданов.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов также рассказал, что экономика агрессорки России может быть слабой, но сейчас страна "отнюдь не голодает" и "с такими темпами она может продержаться довольно долго".
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