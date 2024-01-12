Буданов назвал две причины, которые остановили продвижение армий Украины и РФ "на земле"

Кирилл Буданов раскрыл, что на самом деле помешало украинским военным значительно продвинуться на фронте.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинским и российским наступательным операциям на фронте мешает активное применение беспилотников.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde.

Главный разведчик объяснил, что интенсивное применение беспилотников со стороны Украины и России сделало невозможным проведение наступательных операций на земле.

Кроме того, военным мешают огромные заминированные территории. В настоящее время плотность минных полей превышает ту, которая была во времена Второй мировой войны.

"Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", – добавил Буданов.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов также рассказал, что экономика агрессорки России может быть слабой, но сейчас страна "отнюдь не голодает" и "с такими темпами она может продержаться довольно долго".

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