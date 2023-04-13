Буданов назвал "единственного бенефициара" утечки секретных данных Пентагона

Глава разведки считает, что утечка информации не будет оказывать существенного влияния на ход боевых действий в Украине.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что именно Россия больше всего выигрывает от утечки секретных данных Пентагона, который в последние дни доминирует в печати всего мира.

Об этом Буданов заявил в своем комментарии телеканалу ABC News.

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"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – заявил Буданов.

В то же время глава ГУР отказался комментировать некоторые из самых взрывоопасных выводов по утечке, включая информацию о прослушивании украинцев.

Он заявил, что информационная война не является чем-то новым, но эта история никак не повредит отношениям между США и Украиной.

Кроме того, он заявил, что утечка информации не будет оказывать существенного влияния на ход боевых действий.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – сказал глава ГУР.

Разведчик заявил, что украинцы в будущем контрнаступлении достигнут значительно больших успехов, чем предполагают американские аналитики, не ожидающие таких стремительных и блестящих прорывов, как в Харьковской области.

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"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют", – сказал руководитель ГУР.

Также он заявил, что успех для украинской наступательной операции нужен не только Украине, но и ее западным союзникам, которые снабжают технику и боеприпасами, а также обеспечивают страну деньгами.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – сказал Буданов, добавив, что не слышал, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от успеха наступательных действий.

Также глава военной разведки заявил, что украинцы непременно уволят оккупированный полуостров Крым и высмеял открытые ядерные угрозы россиян. Он добавил, что в России произойдут "сейсмические изменения", сыграющие свою роль в завершении войны Владимира Путина в пользу Украины.

"Кордоны могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, когда эта страна может развалиться", — добавил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что в документах США, из-за утечки обнародованных в Сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине расстроены утечкой "совершенно тайной" информации , согласно которой ВСУ получат лишь "скромные территориальные достижения" от контрнаступления.

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