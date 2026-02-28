Буданов назвал главный успех россиян зимой: подробности

Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Несмотря на концентрацию огромных сил, зимнее наступление не принесло российским оккупантам желаемых результатов на поле боя. Чтобы скрыть свои провалы, враг прибегает к массированному энергетическому террору и беспрецедентной информационной лжи.

Об этом в интервью журналистам телемарафона рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Оценивая результаты зимней кампании агрессора, глава ОП подчеркнул, что успехи врага «на земле» критически малы.

«Территориальные достижения у них скудные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех проводимых ими кампаний против Украины», — отметил Буданов.

В то же время, он признал, что Россия смогла существенно повлиять на украинское общество другим путем — разрушая критическую инфраструктуру. Оккупанты действительно достигли определенного прогресса в уничтожении нашей энергетической системы, последствия которого ощущает на себе каждый украинец. Однако, по словам Буданова, этот фактор влияния будет постепенно сходить на нет с приходом весеннего тепла.

Отдельно руководитель ОП прокомментировал заявления российской стороны о якобы взятии под контроль ряда украинских городов. Журналисты напомнили, что россияне неоднократно заявляли о захвате Купянска, а также кичились присутствием в Мирнограде и Покровске, сосредоточив на этом направлении группировки до 170 тысяч военных. Эта ложь активно используется врагом, в частности как рычаг давления во время международных переговоров.

Он подчеркнул, что рассказы о пятикратном взятии Купянска или других городов — это очевидная пропаганда, разбивающаяся о реальных картах боевых действий.

«Это просто факт. Но есть тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать», — добавил глава ОП.

Несмотря на то, что громкие заявления Кремля остаются только фейками, Буданов призвал недооценивать опасность.

«Да нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают», — констатировал руководитель Офиса Президента.

Он подчеркнул, что фронт держится исключительно на титанической работе украинских военнослужащих. Именно ВСУ делает все возможное и невозможное для того, чтобы мечты Путина о захвате украинских городов оставались только пустыми изречениями.

Напомним, Буданов также заявлял, что в ближайшее время российская армия не планирует наступление на Киев. По его словам, слухи о возможном прорыве на столичном направлении не соответствуют действительности.

Буданов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день предпосылок для такого развития событий нет.