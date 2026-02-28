- Дата публикации
Буданов назвал главный успех россиян зимой: подробности
По словам Буданова, Россия лжет о захвате Купянска и других городов, чтобы скрыть свои минимальные территориальные достижения за зиму.
Несмотря на концентрацию огромных сил, зимнее наступление не принесло российским оккупантам желаемых результатов на поле боя. Чтобы скрыть свои провалы, враг прибегает к массированному энергетическому террору и беспрецедентной информационной лжи.
Об этом в интервью журналистам телемарафона рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.
Оценивая результаты зимней кампании агрессора, глава ОП подчеркнул, что успехи врага «на земле» критически малы.
«Территориальные достижения у них скудные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех проводимых ими кампаний против Украины», — отметил Буданов.
В то же время, он признал, что Россия смогла существенно повлиять на украинское общество другим путем — разрушая критическую инфраструктуру. Оккупанты действительно достигли определенного прогресса в уничтожении нашей энергетической системы, последствия которого ощущает на себе каждый украинец. Однако, по словам Буданова, этот фактор влияния будет постепенно сходить на нет с приходом весеннего тепла.
Отдельно руководитель ОП прокомментировал заявления российской стороны о якобы взятии под контроль ряда украинских городов. Журналисты напомнили, что россияне неоднократно заявляли о захвате Купянска, а также кичились присутствием в Мирнограде и Покровске, сосредоточив на этом направлении группировки до 170 тысяч военных. Эта ложь активно используется врагом, в частности как рычаг давления во время международных переговоров.
Он подчеркнул, что рассказы о пятикратном взятии Купянска или других городов — это очевидная пропаганда, разбивающаяся о реальных картах боевых действий.
«Это просто факт. Но есть тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать», — добавил глава ОП.
Несмотря на то, что громкие заявления Кремля остаются только фейками, Буданов призвал недооценивать опасность.
«Да нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают», — констатировал руководитель Офиса Президента.
Он подчеркнул, что фронт держится исключительно на титанической работе украинских военнослужащих. Именно ВСУ делает все возможное и невозможное для того, чтобы мечты Путина о захвате украинских городов оставались только пустыми изречениями.
Напомним, Буданов также заявлял, что в ближайшее время российская армия не планирует наступление на Киев. По его словам, слухи о возможном прорыве на столичном направлении не соответствуют действительности.
Буданов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день предпосылок для такого развития событий нет.