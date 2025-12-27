Буданов назвал мечту России на фронте 2026 года: подробности

Кирилл Буданов

Россия не собирается останавливать войну и имеет четко прописанные задачи в своем военном планировании на ближайшие годы. Несмотря на то, что темпы продвижения врага не соответствуют его ожиданиям, угроза остается критической для востока и юга Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Общественному».

Буданов подчеркнул, что иллюзий по поводу затишья на фронте быть не должно. Оккупанты продолжают давить, реализуя свою стратегию истощения и захвата территорий.

Еще раз вам говорю, Российская Федерация не прекращает наступательную операцию. Они не добились тех темпов, о которых мечтали, но они идут вперед», — констатировал Буданов.

Какие цели врага

По словам главы ГУР, ближайшая перспектива для российской армии очерчена очень конкретно.

«Они (целые — ред.) четко очерчены в их военном планировании. Это полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской области, которые в принципе они никогда и не скрывали», — отметил Буданов.

Кроме того, оккупанты стремятся обезопасить свои границы за счет украинской земли, создавая так называемые «санитарные зоны».

«Это, скажем так, их задача. Вместе с увеличением размеров санитарных зон, буферных зон, как хотите, можно их называть, вдоль границы», — добавил разведчик.

«Мрия» окупантов 2026 года

Буданов также озвучил прогноз по планам врага на 2026 год. Аппетиты Кремля распространяются на полный контроль над восходом и югом.

«В принципе задача 26-го года — это Донбасс и Запорожье», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь во всем регионе, Буданов ответил коротко и однозначно: «Это их мечта».

Напомним, оперативная обстановка в Запорожском направлении в последнее время усложняется. Российские оккупационные войска постепенно наращивают интенсивность боевых действий, усиливая давление на ранее считавшихся относительно стабильными участках.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, противник активизировал массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь выжигать территорию перед возможными наступательными действиями. Враг действует в пределах досягаемости ствольной и реактивной артиллерии, что создает дополнительные риски для гражданской и военной инфраструктуры.

Эксперт отмечает, что Гуляйполе остается ключевым форпостом обороны региона. В случае потери города российские войска могут попытаться продвигаться в сторону Орехова, что позволит сократить расстояние до Запорожья и усилить огненное давление на областной центр.