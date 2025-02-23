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Буданов назвал самую большую ошибку Кремля перед вторжением

Буданов назвал самую большую ошибку Кремля перед вторжением

Кирилл Буданов назвал ошибку Кремля перед вторжением/ Коллаж ТСН.ua

Аналитики российских спецслужб сделали неправильные выводы о возможности скорой оккупации Украины.

Наибольшей ошибкой высшего руководства Российской Федерации перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года стало доверие к недостоверным данным, получаемым российскими спецслужбами от своих агентов в Украине.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2025".

“Они базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их специальных и разведывательных служб, которые в свою очередь базировались на данных агентуры, работавшей здесь в Украине. По факту просто списывались огромные средства на это”, – отметил он.

По его словам, основываясь на ложных данных, аналитики российских спецслужб сделали неправильные выводы о возможности скорой оккупации Украины.

"Сначала Российская Федерация, начиная "специальную военную операцию", мечтала за срок 3 плюс 10 [дней] зайти в Киев и не позднее, чем на 10 сутки после этого подавить очаги сопротивления в Украине, если бы они были. В конце концов, это вылилось в полномасштабную войну, которая длится три года”, — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию, что РФ, вероятно, готовится нанести мощный массированный удар по Украине в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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