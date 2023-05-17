Буданов назвал события войны, которые разрушили замысел России по Украине

Начальник украинской разведки считает, что именно события в начале полномасштабного вторжения разрушили российские планы.

Замысел России в войне против Украины разрушили бои за Мощун и Гостомель в Киевской области, заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом глава разведки рассказал в интервью в эфире программы "Разные люди".

Буданов назвал бои за Мощун и Гостомель самыми тяжелыми событиями для Украины в период полномасштабной войны, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы Российской Федерации. Полностью до конца. Затем выбивание из Ирпеня поставило точку. Но Мощун и бои в Гостомеле – это те события, которые разрушили их замысел", – подчеркнул начальник ГУР.

Напомним, Буданов также заявлял, что "мы постепенно двигаемся к победе". По его словам, враг потерял наступательный потенциал, но выстроил мощную оборону. Глава разведки подчеркнул, что нужно сделать все для окончания войны в 2023 году.

Буданов также сообщил, сколько сотен тысяч оккупантов задействованы в войне против Украины.

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