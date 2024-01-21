Буданов назвал страну, которая больше всего помогает России вести войну в Украине

Благодаря помощи Северной Кореи российская армия "немного выдохнула" на фронте, заметил Буданов.
Крупнейшим поставщиком оружия для России является Северная Корея. Без ее военной помощи ситуация для оккупантов "была бы катастрофической" в Украине.
Об этом сказал глава Главного управления разведки при Министерстве обороны в интервью Financial Time.
"Они (военные КНДР – ред.) действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", — сказал он.
Глава разведки заметил, что публично Россия не признает, что нуждается в внешней помощи, ибо "это всегда считалось ниже их, это унижение.
Также Буданов добавил, что Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, в то же время борется с контролем качества.
"Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", — сказал он.
Напомним, Путин снова собирается посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.
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