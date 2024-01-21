Буданов назвал страну, которая больше всего помогает России вести войну в Украине

Крупнейшим поставщиком оружия для России является Северная Корея. Без ее военной помощи ситуация для оккупантов "была бы катастрофической" в Украине.

Об этом сказал глава Главного управления разведки при Министерстве обороны в интервью Financial Time.

"Они (военные КНДР – ред.) действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", — сказал он.

Глава разведки заметил, что публично Россия не признает, что нуждается в внешней помощи, ибо "это всегда считалось ниже их, это унижение.

Также Буданов добавил, что Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, в то же время борется с контролем качества.

"Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", — сказал он.

Напомним, Путин снова собирается посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.

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