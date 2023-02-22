Буданов не исключил, что с выходом ВСУ на границы 1991 года война может не закончиться

Глава разведки считает, что после деоккупации всех территорий Украина должна будет создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов не исключил, что выход ВСУ на границы 1991 года может не означать окончание войны, и тогда Украине придется постоянно обороняться.

Об этом главный украинский разведчик рассказал в интервью Forbes.

Буданов высказал мнение, что после деоккупации Крыма и Донбасса, выхода на границы 1991 года, Украина должна будет создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

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"Как этого добиться, есть много вариантов... Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели", – сказал глава ГУР МО.

Он также согласился с тезисом о том, что выход украинских войск на границы государства 1991 года не обязательно означает окончание войны. Возможно, Украине придется вести постоянную оборону

"Вы правы, это может означать окончание, может означать не окончание (войны – ред.). Можно перевести войну в совсем другой формат, можно перейти к неизменной оборонительной операции. Хороший пример – Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. Скорее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на ранее оккупированных территориях, это огромный блок вопросов", – объяснил Буданов.

Напомним, глава военной разведки также рассказал, что с середины и до конца весны Украину ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

Заметим, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в Альянсе должны реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины, однако это должно произойти уже после окончания войны.

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