Буданов о контрнаступлении ВСУ, боях за Бахмут и двойнике Путина: ключевые заявления из интервью

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал "знаковую битву" в войне с Россией, рассказал о ситуации на фронте и боях за Бахмут, озвучил возможный срок освобождения Крыма и оценил возможность бунта в РФ против режима Владимира Путина.

ТСН.ua собрал ключевые заявления руководителя ГУР Минобороны из интервью "РБК-Украина".

Решающая битва

Глава ГУР Минобороны подтвердил свой предварительный прогноз насчет решающей битвы весной.

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"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", — подчеркнул он.

Буданов сообщил, что оккупанты "полностью перешли повсюду в позиционную оборону".

"Единственные места на фронте, где проходят их попытки – это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка. И в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте — просто попытка стереть населенный пункт с лица земли, как говорится. Бои в лесничестве в районе Луганской области — это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", — сказал он.

Бои на Донбассе

Кирилл Буданов отметил, что единственные достижения российских оккупантов на фронте с декабря 2022 года – это продвижение в Соледаре и боевые действия в городской черте внутри Бахмута. Угрозу захвата оккупантами Угледара он оценивает как невысокую.

По его словам, "Авдеевку просто стерли с лица земли, как и Бахмут".

Также руководитель разведки сообщил, что россияне уже дважды провалили сроки захвата Авдеевки, сейчас возле города идут локальные боевые действия.

Глава ГУР Минобороны также рассказал, что Бахмут – единственное место, где огромными потерями враг "имеет определенный тактический успех".

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболванному" обществу надо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", — отметил он.

Также Буданов напомнил, что в свое время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обещал взять Бахмут — "он бы уже и рад петлять из этого, но не может".

Оружие для Украины

Кирилл Буданов считает, что независимо от результатов контрнаступательной операции ВСУ, военную помощь Украине не замедлят и не приостановят.

"Теоретически – могут. Случится ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на данный момент. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже более года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок", — отметил он.

В то же время, по словам главы ГУР, "хотелось бы интенсифицировать и увеличить объемы" поставок вооружения.

Освобождение Крыма

Начальник ГУР Минобороны подчеркнул, что "Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится". По его мнению, выход ВСУ на границы 1991 года в этом году – вполне реальная задача

Пропаганда РФ уже готова объяснять россиянам потерю Крыма после прихода туда ВСУ, считает Буданов.

"Их пропагандистская машина при потере Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было наибольшее достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как будничное дело... Модели, как высвечивать новости во время событий в Крыму, все уже есть, они нам отлично известны. Поверьте, они сработают на их общество", — заявил он.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

Главный разведчик заверил, что на сегодняшний день угрозы повторного наступления на Киев со стороны Беларуси не наблюдается.

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"Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра белорусы атакуют, что делать?". Я всем говорил: "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было всякий раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз с того направления не существует", — уверяет Буданов.

По его словам, Путин использует Беларусь для подготовки своих мобилизованных и политического давления на западные страны.

"А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не позволяют то количество войск, которые есть, одновременно тренировать", — объяснил он.

Резервы армии РФ

Кирилл Буданов рассказал, что в России продолжается скрытая мобилизация, ежемесячно в армию призывают около 20 тысяч солдат – это усредненная цифра в зависимости от месяца.

Пока Россия на своей территории имеет в резерве около 120 тысяч солдат, но не всех из них могут отправить в Украину.

По его словам, чтобы компенсировать потери на фронте, Кремль вынужден выводить миротворческий контингент из региона конфликта Азербайджана с Арменией, заменяя контингент контрактников на срочников.

Двойник Путина

Российский президент Владимир Путин в недавнюю поездку на оккупированные украинские территории отправил вместо себя двойника.

Буданов указал на важную деталь, которую упустили россияне, и тем самым выдали, что это был двойник:

"На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают".

Почему Пригожин хочет прекратить "СВО"

Начальник ГУР объяснил призыв владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к прекращению так называемой "специальной военной операции" :

"Пригожин... ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России – мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что вопрос выживания для них встал".

По его словам, российским элитам сейчас "намного легче сказать, что "все идет по плану, мы победили", и дальше начать как-то иначе это все завершать".

Будет ли в России бунт против Путина

Руководитель ГУР считает, что в России вряд ли начнется бунт против режима Путина, поскольку существует очень сильная пропаганда. Однако возможен мятеж элит:

"Варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли "дворцовый" переворот быть? Может. Но вы его не увидите... Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все — "Король умер. Да здравствует король!".

Просчеты окупантов в начале вторжения

Кирилл Буданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения руководство РФ рассматривало разные варианты установления полного контроля над Украиной:

"Вы знаете, сначала я думал, что это какая-то недоработка, несуразность. Да, цель сначала была – полный контроль Украины. Но дальше что-то нужно было формулировать. Если еще военный аспект они как-то сформулировали для себя – это у них были тайные документы, но политически для общества, для этой массы они ничего такого конкретного не дали. Но со временем я понял, что они правильно сделали. Скорее всего, они рассматривали все варианты, поэтому и сделали себе такую вилку, чтобы в любой момент иметь возможность сказать : "мы всех победили", "цель достигнута", "победа, ура!"

Он также напомнил, что в первые дни вторжения оккупанты рассчитывали не позднее чем на третий день войти в правительственный квартал, поднять либо два флага – российский и украинский и сменить руководство, либо вообще один российский флаг.

"Они, кстати, эту идею так и до конца не проработали. И дальше, не позже чем на 10-е сутки после этих трех дней, то есть на 13-14 день подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Потому что они даже очень сомневались, что он будет", — отметил Буданов.

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