Буданов о перспективах окончания войны: "Сейчас идет наступательная операция РФ"

На фронте продолжается наступательная операция РФ, которая началась в ноябре 2023 года.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас картина окончания войны еще не вырисовывается, но это станет понятнее ближе к весне.

"Сейчас идет наступательная операция Российской Федерации. Она началась в ноябре 23-го года, по состоянию на сейчас уже два с половиной месяца, как она идет. Результаты сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие – точно это будет неправдой", – говорит руководитель ГУР.

Буданов признал, что у россиян, к сожалению, все же есть определенное продвижение, в частности возле Авдеевки. Но это не то, на что они рассчитывали.

"Они хотели как можно скорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный жеребец (левый приток Северского Донца. – Ред.) и выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Как вы сами понимаете, даже близко к этому ничего нет. Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью. Как по правилам любой игры: ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас ход противника. Он закончится, я думаю, начнется наш", – подытожил он.

Ранее обозреватель по вопросам безопасности и обороны Майкл Пек рассказал, закончится ли война в Украине в 2024 году.

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