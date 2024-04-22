Буданов о ситуации на фронте: "Нет оснований верить в стратегический проигрыш Украины"

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что сейчас нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины в войне против России.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

"Если мы с вами говорим о разрабатываемых сценариях, которые могут быть – так в любом случае есть, скажем так, положительные для одной из сторон и отрицательные для другой стороны сценарии. Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо – ну вполне понятно, что и результат будет плохим. Однако если пойдут изменения к лучшему – а основания считать, что так будет, все еще есть", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов добавил, что на фронте действительно есть проблемы, но эти проблемы не сегодня возникли, и не месяц назад, и даже не три месяца назад.

"Это системная проблема, с которой мы столкнулись. И вместе с тем нужно помнить, что Украина все еще существует", — резюмировал глава ГУР Кирилл Буданов.

Напомним, Буданов предупредил о тяжелом периоде уже с мая.

Читайте также ведущие новости дня: