Буданов – о строительстве железнодорожной ветви из Ростова в Крым: "Это может стать серьезной проблемой"

Россия почти завершает строительство железнодорожной ветви, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом из-за оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в эфире телеканала "Рада".

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен. Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-нибудь справимся, в этом у всех есть опыт. Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста", — подчеркнул он.

Напомним, в начале 2024 года Центр журналистских расследований опубликовал спутниковые фото, на которых Россия начала строительство участка новой железной дороги из оккупированного Мариуполя. Эта ветвь должна соединить РФ и оккупированные южные территории Украины.

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